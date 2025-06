Ligue 1 : Rayan Cherki a réalisé la meilleure performance de la saison

Cette saison, Rayan Cherki a été l’un des meilleurs joueurs d’Europe. Auteur de 12 buts et 20 passes décisives en 44 matches, le prodige lyonnais a porté l’OL sur son dos et a mis tout le monde d’accord. En route vers Manchester City et néo-international français, Cherki va donc poursuivre sa carrière en montant de plusieurs étages d’un coup. En attendant, le virtuose de 21 ans continue d’amasser les distinctions individuelles.

Ce mardi, Rayan Cherki a vu le titre de la meilleure performance de la saison lui être attribuée en Ligue 1. Grand artisan du succès de la victoire de l’OL contre Reims en février (4-0) avec un but et deux passes décisives, le numéro 18 des Rhodaniens a hérité d’un 10/10 sur Fantasy Ligue 1. Une prouesse qui lui permet donc d’être couronné par le championnat de France sur ses réseaux sociaux.