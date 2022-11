Tunisie-France sur Twitch : on débriefe les notes du match !

Cliquez ici pour suivre et participer au chat sur notre chaine Twitch

Après deux victoires convaincantes en 2 matches de phase de poules de la Coupe du Monde, la France était opposée à la Tunisie pour faire un trois sur trois et capitaliser de la confiance pour les 1/8es de finale du Mondial. Mais rien ne s'est passé comme prévu et les remplaçants français ont totalement déjoué face à une solide équipe de Tunisie et se sont inclinés 1-0. La déception est grande pour Didier Deschamps tant les Camavinga, Veretout, Guendouzi n'ont pas été au niveau. Vous avez envie de donner votre avis sur la rencontre et de participer au débrief du match (réactions à chaud, notes du match, potentielles retrouvailles avec l'Argentine, les coiffeurs au niveau ou pas) avec 5 de nos journalistes sur notre chaîne officielle Twitch, n'hésitez plus et rejoignez-nous !