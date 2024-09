France - Italie : Michael Olise a déjà marqué de précieux points

Après avoir débuté la saison dans leur championnat respect, les internationaux retrouvent cette semaine leur sélection nationale pour cette première grande trêve internationale. L’équipe de France, éliminée en demi-finale de l’Euro 2024 par l’Espagne, retrouvait le chemin des pelouses ce vendredi soir en affrontant un rival historique, l’Italie qui traverse encore une période sombre de reconstruction sous la houlette de Luciano Spalletti. Cette première journée de la Ligue des Nations était l’occasion de revoir les Bleus dont certains nouveaux. Parmi les attractions inédites de Didier Deschamps, Michael Olise, qui s’est engagé avec le Bayern Munich lors du dernier mercato, était titulaire ce vendredi soir au Parc des Princes pour fêter sa première sélection avec son pays d’origine. Sans surprise, les projecteurs étaient braqués sur le natif de Hammersmith près de Londres.

D’abord annoncée sur le flanc droit de l’attaque française, l’ancienne pépite de Crystal Palace a finalement été replacée dans un rôle hybride, parfois dans l’axe avec un rôle de numéro 10 derrière Kylian Mbappé en raison de l’absence de dernière minute de Randal Kolo Muani, mais majoritairement sur le flanc droit en ailier percuteur. En effet, à plusieurs reprises, Olise dézonait sur le côté, laissant l’entrejeu à Antoine Griezmann qui remplaçait ainsi numériquement l’attaquant du PSG, malade. Didier Deschamps avait d’ailleurs largement vanté la polyvalence en début de semaine lors d’un point presse devant les journalistes : «Meneur de jeu ? il peut, il a la capacité de jouer à plusieurs postes. Dans son utilisation la saison dernière, celle qu’il a eue avec Henry. Il peut jouer des deux côtés même s’il se sent mieux à droite. Il a cette capacité et le volume dans les contrôles et les passes. C’est un jeune joueur qui a franchi des étapes, il y a un gros potentiel.»

Des étincelles qui donnent de l’espoir

Il n’est jamais facile de jouer son premier match avec son équipe nationale mais à ce petit jeu, Michael Olise s’en est très bien sorti. Son entame de match a tout simplement été prodigieuse. Rapide, technique et explosif, l’ancien joueur de Crystal Palace apporte des ingrédients qui manquent cruellement à l’équipe de France depuis plusieurs saisons, surtout avec l’état physique trop irrégulier d’Ousmane Dembélé. Si l’expérience n’est évidemment pas comparable, la recrue estivale du Bayern amène plus de sérénité à la finition que l’ailier du PSG, qui manque cruellement d’efficacité et de réalisme dans le dernier geste. Lorsque Kylian Mbappé l’a trouvé dans l’axe, il a parfaitement tenté sa frappe à 25 mètres des cages avec une certaine puissance et précision mais malheureusement Gianluigi Donnarumma veillait. Dans le marasme collectif de l’équipe de France, Olise a su tirer son épingle du jeu en se montrant quasiment unique et indispensable dans son style.

Voilà maintenant plusieurs mois que le football français (journalistes, supporters, anciennes gloires) réclamait de voir Michael Olise chez les A. Thierry Henry avait même milité pour son développement rapide : «C’est un joueur d’une qualité vraiment énorme et il veut jouer pour la France. Il faut quand même le souligner. Il a décidé de jouer pour nous, tout en sachant qu’il n’allait pas à l’Euro», affirmait le sélectionneur de l’équipe de France olympique. Désormais convoqué, Olise va devoir briller avec le Bayern Munich mais nul doute que la Bundesliga, qui réussit généralement très bien aux joueurs offensifs français, va lui permettre d’acquérir plus d’expérience et ainsi glaner aussi de la constance. Au-delà de l’aspect technique, Michael Olise s’est également distingué dans sa capacité à conserver le ballon, remportant sept de ses onze duels. Il n’a perdu que neuf ballons et a provoqué trois fautes italiennes. Son bagage est déjà bien garni et quand on voit l’ombre de la crise qui plane au-dessus des Bleus, nul doute que les petits nouveaux comme Olise devront saisir leur chance. A confirmer contre la Belgique.