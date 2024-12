OM : Roberto De Zerbi tranche entre Neal Maupay et Elye Wahi

À Marseille, la hiérarchie des attaquants semble s’être définitivement inversée. Débarqué en toute fin de mercato pour devenir la doublure d’Elye Wahi, acheté 26 millions d’euros pour l’Olympique de Marseille, Neal Maupay a complètement renversé l’ordre établi. Après la victoire olympienne face à l’AS Saint-Étienne (2-0), où ce dernier a délivré une nouvelle passe décisive - sa quatrième lors des trois dernières rencontres - Roberto De Zerbi a désormais avoué sa préférence pour l’ancien avant-centre de l’OGC Nice.

«Maupay est un exemple sur et en dehors du terrain, il a énormément de qualités, il a beaucoup d’agressivité dans son jeu. Il est différent d’Elye Wahi, c’est plus un joueur de surface de réparation, il a moins de jambes que Wahi, il attaque moins la profondeur. Ils ont un âge et une maturité différents. Wahi est un joueur important, mais il est vrai qu’en ce moment, Neal est fondamental pour notre équipe», a reconnu le technicien italien après le succès de ses hommes sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. Un tour de force réussi par celui qui n’aurait jamais porté le maillot du club phocéen si Faris Moumbagna n’avait pas subi une rupture des ligaments croisés lors de la première journée de Ligue 1 face à Brest (victoire 1-5).