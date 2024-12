Serie A : l’AC Milan s’offre le Hellas Vérone grâce à l’inusable Reijnders

Depuis le début de saison, l’AC Milan alterne entre le bon et le moins bon. En Serie A, les joueurs de Paulo Fonseca ne répondent pas présents et pointaient à une 8e place indigne de leurs standards avant d’affronter le Hellas Vérone ce vendredi. Encore en première période, les Rossoneri ont été décevants. Malgré une légère domination, les Milanais ne se sont pas procurés beaucoup d’occasions nettes.

C’est en seconde période que les locaux ont su aller chercher la victoire. Et encore une fois, la réponse est venue de Tijjani Reijnders. Étincelant cette saison, le milieu néerlandais a ouvert le score d’une belle frappe enroulée après un superbe caviar de Youssouf Fofana (1-0, 56e). Un seul but qui a permis à Milan d’aller chercher une victoire précieuse pour se repositionner à la 7e place au classement en Serie A. De son côté, le Hellas Vérone s’enfonce et pointe à la 17e place.