LFP : une plainte pour des chants homophobes déposée

Les affaires d’homophobie dans les stades secouent encore la Ligue 1. Dans un communiqué publié ce lundi, le collectif Rouge Direct annonce qu’une plainte a été déposée contre la Ligue de Football Professionnel et ses diffuseurs (DAZN, Amazon Prime Video), pour injures publiques et incitation à la haine en raison de l’orientation sexuelle. Comme le révèle RMC Sport, c’est Me Etienne Deshoulières qui est venu déposer ces plaintes au nom des associations de lutte contre l’homophobie : “Mousse”, Familles LGBT” et “Stop Homophobie”.

«Plainte contre la LFP, Amazon Prime et DAZN pour la diffusion de chants homophobes entendus lors des matchs de Ligue 1. Ces propos haineux, relayés à des millions de téléspectateurs, normalisent l’homophobie. Les diffuseurs et la LFP sont appelés à prendre leurs responsabilités pour mettre fin à ces discriminations», a d’ailleurs écrit l’association "Stop Homophobie" sur son compte X. La LFP ainsi que les directeurs de publication des organismes visés par cette plainte risquent jusqu’à un an de prison et 45 000 euros d’amende.