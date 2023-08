FC Barcelone : Clément Lenglet se rapproche de Séville

Le transfert est en bonne voie. Clément Lenglet, passé par Séville entre l’hiver 2017 et l’été 2018, pourrait bien retourner en Andalousie dans les prochains jours. Actuellement sous les couleurs du FC Barcelone après avoir été prêté la saison dernière à Tottenham, le défenseur central gaucher se rapproche d’un retour aux sources en Espagne.

D’après MD, Clément Lenglet a donné son feu vert pour retourner à Séville, ce qui devrait faciliter les négociations entre les Catalans et les Andalous. L’international français (15 capes, 1 but) connaît la maison et l’adaptation serait grandement facilitée par son passage au club il y a quelques années maintenant. Cela dit, le Barça doit encore se mettre d’accord avec les Sévillans au niveau du salaire, seul critère qui bloque encore entre les deux équipes. Un deal devrait tout de même avoir lieu, sur la base d’un prêt d’une saison.