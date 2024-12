Le Sénégal va garder Pape Thiaw !

CAN

Et si le Sénégal avait enfin trouvé le remplaçant d’Aliou Cissé ? Fort de ces quatre succès consécutifs durant les qualifications pour la CAN 2025, Pape Thiaw est désormais une option sérieuse pour prendre les rênes de la sélection sénégalaise, d’après Sports News Africa. Le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) souhaite de la continuité, ce qui pourrait aboutir à sa nomination sans appel à candidatures. Si cette option est retenue, Thiaw poursuivrait sa mission avec l’assistance de Teddy Pellerin, en tant qu’adjoint numéro 1, et éventuellement d’un autre technicien local.

La confiance dont bénéficie l’ancien attaquant de Metz auprès des cadres de l’équipe, additionnée à la volonté de la FSF de réduire les coûts et le délai serré avant les matchs de qualification au Mondial 2026 en mars, renforce son profil. La durée de son contrat et les objectifs à atteindre doivent néanmoins être finalisés avant de soumettre sa nomination au ministère des Sports pour validation.