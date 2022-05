Vincent Labrune défend son bilan à la tête de la LFP

Dix-huit mois après son élection à la présidence de la Ligue de football professionnel, Vincent Labrune s'est longuement exprimé dans une interview accordée aux Echos. L'occasion pour l'ancien patron de l'Olympique de Marseille de défendre son bilan et de souligner la récente entrée salvatrice du fonds d’investissement CVC dans la société commerciale.

«Le football français est sauvé mais il reste convalescent. Nous avons su collectivement nous mobiliser pendant une période extrêmement compliquée et anxiogène pour faire de nos faiblesses une force et transformer nos contraintes en opportunités. Notre union nous a permis de créer les conditions d'un 'New Deal' pour le football français qui va nous permettre de sortir plus forts de la tempête que nous avons traversée. Les éléments sont réunis pour que nous entrions dans un cercle vertueux, c'est le sens du projet Renaissance porté par la Ligue et les clubs», a ainsi assuré Labrune.