Coupe de France : le PSG retrouvera l’OM en 8ème de finale après sa large victoire face au Pays de Cassel

Duel des extrêmes pour la dernière affiche des 16èmes de finale de la Coupe de France. Le Pays de Cassel, pensionnaire de Régional 1, recevait le Paris Saint-Germain, leader de Ligue 1, au stade Bollaert-Delelis de Lens, à guichet fermé pour l’occasion. Lors de cette rencontre, Christophe Galtier alignait son trio d’attaque habituelle en l’absence de Lionel Messi avec Kylian Mbappé, Neymar et Hugo Ekitike mais l’entraineur parisien se permettait de faire tourner derrière. Danilo Pereira et Timothée Pembélé étaient notamment préférés à Marquinhos et Achraf Hakimi, laissés sur le banc. Keylor Navas était lui aussi préféré à l’habituel titulaire dans les buts. Pour la première fois de sa carrière, Kylian Mbappé débutait une rencontre officielle sous le maillot parisien avec le brassard de capitaine.

Alors que la rencontre commençait sur un petit rythme, la faute sans doute au froid glacial présent à Lens, les amateurs du Pays de Cassel tenait tête aux professionnels du Paris Saint-Germain. Baptiste Leclerc, pourtant sous pression, faisait même parler sa technique en réussissant plusieurs protections de balle de grande qualité dans ses 30 dernières mètres pour ressortir le ballon de sa moitié de terrain (6e et 8e). Quelques minutes plus tard, Kylian Mbappé pensait ouvrir le score après un superbe enchainement face à Romain Samson sur une passe de Carlos Soler mais l’attaquant parisien était logiquement signalé en position de hors-jeu et sa réalisation était annulée dans la foulée (9e). Après une nouvelle période d’observation durant laquelle le Paris Saint-Germain restait assez frileux en attaque, les Parisiens mettaient un coup d’accélérateur mortel pour leurs adversaires à la demi-heure de jeu.

Kylian Mbappé en mode quintuplé !

Dans un premier temps, Timothée Pembélé centrait en retrait pour Kylian Mbappé, laissé seul par la défense adverse, mais l’attaquant tricolore ratait sa reprise (25e). Ce n’était que partie remise. Après une belle percée de Nuno Mendes sur le côté gauche, le numéro 7 parisien était à la réception du centre du Portugais pour propulser le ballon au fond des filets malgré la déviation d’Alexis Zmijak (29e, 1-0). Très inspiré offensivement depuis plusieurs minutes, Kylian Mbappé et Neymar réalisaient un superbe double une-deux et le Brésilien pouvait se jouer de la défense avant de frapper fort au premier poteau pour tromper Romain Samson (33e, 2-0). Parfaitement lancé en profondeur par Danilo Pereira, dans le dos de la défense casseloise, le triple buteur de la finale de la dernière Coupe du Monde n’était pas signolé hors-jeu et pouvait inscrire son deuxième but de la soirée grâce à un lob subtile (35e, 3-0).

Alors que Romain Samson réalisait une très belle sortie dans les pieds d’Hugo Ekitike pour éviter un nouveau but (36e) et que Neymar, seul au second poteau, ne cadrait pas sa reprise après un bon travail de Carlos Soler (39e), Kylian Mbappé, lancé en profondeur par Vitinha, s’emmenait le ballon et piquait parfaitement devant Romain Samson (41e, 4-0). Au retour des vestiaires, Juan Bernat centrait en retrait pour Vitinha qui feintait la frappe et trompait le portier adverse mais ce dernier était sauvé par Lucas Thoor sur sa ligne (53e). Dans la foulée, sur une nouvelle longue ouverture, Romain Samson ratait complètement sa sortie et Kylian Mbappé en profitait pour pousser le ballon dans les buts sans difficulté et s’offrait donc un jolie quadruplé (56e, 5-0). Le festival parisien ne s’arrêtait pas là malheureusement pour les amateurs du Pays de Cassel. Carlos Soler participait également à la fête en étant à la conclusion d’un superbe mouvement collectif grâce à une talonnade après un service de Neymar qui avait éliminé le portier adverse (64e, 6-0).

Les joueurs du Pays de Cassel commençaient à perdre de plus en plus de ballon à cause de cette gifle reçue devant leurs supporters. Malgré ce véritable calvaire, les amateurs réussissaient enfin à cadrer une frappe pour la première fois de la rencontre par l’intermédiaire de Kevin Rudent mais son tir était trop écrasé pour inquiéter Keylor Navas (69e). En fin de rencontre, Kylian Mbappé parachevait la victoire du PSG en inscrivant le premier quintuplé de l’histoire du PSG (78e). Grâce à cette victoire nette et sans bavure, le PSG affrontera l’Olympique de Marseille au Vélodrome en quart de finale.