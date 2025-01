Manchester City s’offre une recrue surprise

Manchester City est inarrêtable cet hiver. En effet, les pensionnaires de l’Etihad Stadium ont déjà mis la main sur Abdukodir Khusanov, Omar Marmoush et Vitor Reis. Et ils pourraient encore recruter un milieu, voire même un latéral droit après le départ de Kyle Walker. En attendant, ce lundi, les Mancuniens se sont offerts un nouveau joueur. «Le New York City FC a annoncé aujourd’hui avoir vendu le défenseur Christian McFarlane au champion de la Premier League anglaise Manchester City. Le New York City FC recevra un pourcentage sur la revente si McFarlane est vendu à l’avenir. Le joueur de 18 ans, né au Royaume-Uni, devient le premier joueur du New York City FC Homegrown à avoir suivi l’intégralité du processus de développement du club et à rejoindre une équipe de Premier League. McFarlane a rejoint l’académie du New York City FC en 2018 à l’âge de 11 ans et a représenté toutes les catégories d’âge, avant de progresser dans la Major League Soccer (MLS) NEXT Pro, pour finalement faire ses débuts en équipe première en 2024», peut-on lire sur le communiqué de presse.

Sur un nuage, le jeune homme a confié : « je suis extrêmement honoré de représenter le New York City FC sur la scène internationale. Ce club m’a offert des opportunités incroyables et des leçons inestimables que je conserverai tout au long de ma carrière, y compris pendant mon passage à Manchester City et au-delà. Ce fut un privilège de grandir ici et de faire partie d’une organisation aussi spéciale. Je suis également impatient de commencer le prochain chapitre avec Manchester City. Visiter leurs installations et voir les joueurs de près est un rêve devenu réalité, c’est quelque chose que tout jeune joueur aspire à réaliser. Je sais que ce transfert sera essentiel pour mon développement, et je suis prêt à relever le défi et à tirer le meilleur parti de cette opportunité. Aller à Manchester City est une étape énorme et je suis reconnaissant de faire partie du City Football Group. Avoir ce lien est très important et cela montre aux jeunes joueurs que si vous avez le bon état d’esprit et que vous travaillez dur, des opportunités comme celle-ci sont possibles. C’est un rêve devenu réalité et je suis impatient de voir ce qui m’attend.» En effet, les deux clubs appartiennent au même groupe. Ce qui a facilité les échanges sur ce dossier.