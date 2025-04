Man City : terrible diagnostic confirmé pour Erling Haaland

Après sa blessure à la cheville gauche face à Bournemouth, Erling Haaland a passé des tests. Et ils ont confirmé la mauvaise nouvelle. L’attaquant va manquer plusieurs semaines de compétition comme l’a précisé Pep Guardiola à la presse ce mardi.

«Les docteurs m’ont dit qu’il serait absent entre cinq et sept semaines. Donc nous espérons qu’il sera prêt pour la Coupe du monde des Clubs (…) Avec toutes les blessures que nous avons eues cette saison, je suis vraiment désolé pour eux et pour Erling également. Je lui souhaite donc un bon rétablissement et qu’il revienne le plus rapidement possible.» Dans le meilleur des cas, ce sera juste avant la fin de la saison, sinon il reprendra lors du Mondial des Clubs cet été.