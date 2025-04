Manchester City redoute le pire pour Erling Haaland

En plein séisme cette saison avec une situation sportive compliquée, Manchester City est toujours 5e de Premier League à l’issue de la 29e journée du Championnat et s’inquiète à neuf journées de la fin. Outre la Premier League, Manchester City s’est qualifié pour les demi-finales de FA Cup en allant s’imposer sur la pelouse de Bournemouth. Une victoire importante pour les Skyblues, mais, pour rien arranger, ils ont perdu Erling Haaland sur blessure et ont confirmé sa blessure dans un communiqué alarmant.

La suite après cette publicité

«Manchester City FC peut confirmer qu’Erling Haaland a subi une blessure à la cheville gauche. L’attaquant norvégien s’est blessé lors de la victoire en quart de finale de la FA Cup dimanche à l’extérieur contre l’AFC Bournemouth. Erling a subi des tests initiaux à Manchester lundi matin et va maintenant consulter un spécialiste pour confirmer l’étendue complète de la blessure. L’évaluation se poursuit afin d’établir un pronostic complet. On s’attend à ce qu’Erling soit rétabli à temps pour jouer d’autres matchs pour le reste de la saison, notamment lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA cet été», est-il expliqué.

Erling Haaland absent jusqu’à la Coupe du monde des Clubs ?

«Erling Haaland met en péril les espoirs de la Ligue des champions de Manchester City», explique notamment le Telegraph, dans son édition du jour, en ajoutant qu’Omar Marmoush, la recrue arrivée cet hiver, va devoir prendre le lead de l’attaque mancunienne en son absence. Un sentiment partagé par le Times, qui va dans le sens du communiqué de Manchester City et s’attend à ce qu’«Erling soit rétabli à temps pour jouer lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA cet été».

La suite après cette publicité

Pour certains consultants, à l’instar de Roy Keane, cette blessure fera mal à Manchester City, bien qu’elle puisse s’expliquer par une attitude nonchalante du Norvégien : «Haaland a raté un penalty, il était très nonchalant, puis il a raté une autre occasion et il sourit (…) Face au but, il est le meilleur du monde, mais son jeu général est tellement médiocre. Il est presque comme un joueur de League Two», a-t-il lâché. Bien que la durée de son absence ne soit pas encore officialisée, Erling Haaland est aujourd’hui pressenti pour manquer toute la fin de saison de Premier League et notamment le derby de Manchester en avril prochain.