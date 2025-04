Manchester City : la réaction désabusée de Pep Guardiola à la tuile Erling Haaland

Manchester City a la poisse. Cette saison 2024-25, l’infirmerie mancunienne ne désemplit pas. Rodri y a pris place depuis le mois de septembre dernier, lui qui souffre d’une blessure ligamentaire au genou droit. Kevin De Bruyne, lui, y a fait des allers-retours. Idem pour Jack Grealish et d’autres éléments du groupe de Pep Guardiola. Un entraîneur tracassé, qui s’est d’ailleurs griffé à plusieurs reprises le crâne et le visage cette saison en raison des galères et des résultats de son équipe. Et ce mardi, il s’est présenté de nouveau face à la presse avec le visage des mauvais jours.

5 à 7 semaines d’absence pour Haaland

En effet, il va devoir se passer des services d’Erling Haaland durant plusieurs semaines. Le Norvégien, qui souffre d’une blessure à la cheville gauche, a passé des examens qui ont confirmé la mauvaise nouvelle. «Les docteurs m’ont dit qu’il serait absent entre cinq et sept semaines. Donc nous espérons qu’il sera prêt pour la Coupe du monde des Clubs (…) Avec toutes les blessures que nous avons eues cette saison, je suis vraiment désolé pour eux et pour Erling également. Je lui souhaite donc un bon rétablissement et qu’il revienne le plus rapidement possible », a précisé Pep Guardiola ce mardi face aux journalistes.

Un terrible coup dur pour les Skyblues qui devront, dans le pire des cas, jouer toute la fin de championnat sans leur numéro 9 alors qu’ils accusent un point de retard sur Chelsea (4e, 49 points). Malgré tout, selon l’évolution de son état de santé, l’attaquant pourrait aussi revenir à temps pour jouer une éventuelle finale de FA Cup le 17 mai et la dernière journée de Premier League face à Fulham le 25 mai précise le Manchester Evening News. Mais cela reste des suppositions. Pour les Cityzens, perdre le Cyborg dans la dernière ligne droite du championnat est une très mauvaise nouvelle.

Guardiola réfléchit à comment le remplacer

Mais l’ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich tente de garder la face autant que possible. «Nous avons besoin de joueurs, d’autres qualités, et nous devons amener plus de joueurs avec le sens du but près de la surface, c’est sûr ! Erling, ses statistiques ont encore été exceptionnelles, et il est une menace incroyable pour beaucoup de choses, les longs ballons, le sens du but, mais nous devons nous adapter avec les autres joueurs… Nous allons essayer de trouver des solutions, il est irremplaçable, mais nous devons nous adapter. Toute la saison, nous avons eu ce genre de blessure, c’est juste l’histoire de notre saison.»

Relancé sur le remplacement d’Erling Haaland, notamment par Omar Marmoush, Guardiola a ajouté : «nous n’avons pas d’autre joueur avec les qualités d’Erling, nous le savons mais nous devons nous adapter. Pendant plusieurs années, nous avons joué avec plusieurs joueurs capables d’apporter le danger devant. Nous allons trouver une solution. Je connais des joueurs qui ont plus le sens du but que d’autres. Tout le monde sait que certains ont plus le sens du but que d’autres, et nous devons essayer de les rapprocher de la surface…» Sans Erling Haaland, Man City va devoir se réinventer.