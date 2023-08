AC Milan : Divock Origi poussé vers la sortie, le Torino à l’assaut

Selon nos informations, l’AC Milan fait tout pour se débarrasser de l’attaquant belge Divock Origi (28 ans). L’ancien joueur de Liverpool s’entraîne d’ailleurs à l’écart du groupe professionnel depuis quelques jours. D’après nos indiscrétions, trois clubs italiens espèrent réaliser ce joli coup sur le gong final du mercato d’été : le Torino, l’Udinese et Bologna. Les Granata, à la recherche de renforts offensifs semblent les plus en avance sur le dossier et espèrent boucler la venue du Belge sous la forme d’un prêt. Pour débloquer les négociations, les Piémontais devront battre la concurrence de la Premier League avec notamment le promu Burnley dans la course.

A cinq jours de la fin du mercato d’été dans les grands championnats européens, l’AC Milan continue sa mission dégraissage après un superbe marché dans le sens des arrivées avec les signatures de Samuel Chukwueze (Villarreal), Christian Pulisic (Chelsea), Yunus Musah (Valence), Noah Okafor (RB Salzbourg), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea), Tijjani Reijnders (AZ), Marco Sportiello (Atalanta), Marco Pellegrino (Atlético Platense) et Luka Romero (Lazio). Désormais, la nouvelle direction s’active pour trouver des portes de sortie aux derniers joueurs indésirables. A noter que le Milan a déjà réussi à céder Junior Messias et Charles De Ketelaere.