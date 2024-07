Aston Villa se positionne sur Assignon

Prêté à Burnley lors de la deuxième partie de saison dernière, Lorenz Assignon est revenu au Stade Rennais, où il est encore lié jusqu’en 2017. Le latéral droit a plutôt convaincu son entraîneur Julien Stéphan lors de ses premières semaines d’entraînement, mais il reste déterminé à changer d’air cet été, ce qui semblait être également le plan des dirigeants rennais.

L’AS Roma s’est positionné sur lui il y a déjà plusieurs jours, et le joueur de 23 ans a même pu échanger avec le directeur sportif Florent Ghisolfi et l’entraîneur Daniele De Rossi. Mais voilà qu’un nouveau concurrent est entré dans la danse selon nos informations. Il s’agit d’Aston Villa, le club anglais le plus dépensier pour l’instant sur le mercato. Rennes souhaite récupérer 10 M€ sur le transfert de son joueur.