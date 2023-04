Al Shabab : Aaron Boupendza victime d’injures racistes après un penalty manqué

Aaron Boupendza, international gabonais passé par Bordeaux, Pau ou encore Tours ces dernières années, a été la cible d’injures racistes ce jeudi lors d’une rencontre de championnat saoudien. Alors que son club d’Al Shabab (3e au classement) était tenu en échec par le leader Al Ittihad, l’attaquant de 26 ans a manqué une panenka à la 89e minute, avant de céder sa place dans la foulée et d’assister au but victorieux des locaux dans le temps additionnel.

Ce vendredi, Aaron Boupendza a dévoilé et déploré les messages à caractère raciste dont il avait été la cible sur Twitter après la rencontre. «J’ai fait une erreur. Je le sais et j’en assume l’entière responsabilité. Je ne cherche pas d’excuses. Mais est-ce normal de recevoir de tels messages ? J’adore ce club, je me donne à fond. Parfois tu brilles, parfois tu chutes. C’est la vie, c’est le sport. Mais rien ne justifie le racisme. Jamais», a-t-il écrit sur son compte Twitter. Un fléau qui continue de gangréner le football. Ces dernières semaines, Memphis Depay avait d’ailleurs lancé un appel à l’unité sur ses réseaux sociaux pour le combattre, après que Romelu Lukaku eut été la cible de cris racistes en Italie.

