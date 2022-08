PSG-AS Monaco : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain reçoit l’AS Monaco ce dimanche, en clôture de la quatrième journée de Ligue 1 (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 20h45). Le PSG a parfaitement débuté sa saison avec trois victoires et 17 buts marqués. Les Monégasques quant à eux avaient démarré par un succès sur la pelouse de Strasbourg (1-2), mais ont enchaîné par la suite un match nul contre Rennes (1-1) et une lourde défaite face à Lens (1-4). Christophe Galtier peut compter sur un groupe quasiment au complet pour ce match, seul Vitinha (suspension) manque à l’appel.

L’entraîneur parisien a donc décidé de titulariser Renato Sanches aux côtés de Verratti dans l’entrejeu pour la première fois de la saison, devant Kimpembe, Marquinhos et Ramos, tandis que devant le trio Neymar-Mbappé-Messi est bien entendu aligné. Du côté de Monaco, Maripan, Badiashile et Disasi forment la charnière centrale, accompagnés d'Aguilar et Henrique dans les couloirs. Camara, Fofana et Golovin prennent place au milieu de terrain, derrière le duo d'attaquants formé par Ben Yedder et Volland.

Les compositions officielles

PSG : Donnarumma - Kimpembe, Marquinhos, Ramos - Hakimi, Verratti, Renato Sanches, Mendes - Neymar, Mbappé, Messi

AS Monaco : Nübel - Disasi, Maripan, Badiashile - Aguilar, Camara, Fofana, Henrique - Golovin - Volland, Ben Yedder

