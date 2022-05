Nice : Christophe Galtier lâche ses vérités

La suite après cette publicité

Ça tangue sévère à Nice ! Défait par le FC Nantes en finale de la coupe de France (0-1) et relégué à la sixième place du classement de Ligue 1, le Gym peut tout perdre en cette fin de saison. Un constat pas très reluisant à l’heure où les Aiglons ont pris une nouvelle dimension avec l’arrivée du milliardaire anglais Jim Ratcliffe.

Face à cette situation, Christophe Galtier l’a mauvaise. Suivi de près par l’Olympique Lyonnais en cas de départ de Peter Bosz, le coach niçois a demandé à rencontrer Ratcliffe selon Nice-Matin. De quoi mettre son avenir en question ? Présent en conférence de presse ce mardi, le champion de France 2021 a confirmé quelques désaccords.

«Julien (Fournier) a sa façon de voir des choses»

« On ouvre le débat sur la saison d'après, mais il reste trois matchs, on est loin d'ouvrir la saison d'après. Évidemment, on est passé à côté de la finale. Aujourd'hui, il y a ces débats que je suis à distance. Est-ce que je serai l'entraîneur de l'OGCN la saison prochaine. Pourquoi je ne le serais pas ? », a-t-il indiqué dans des propos relayés par RMC Sport. Toutefois, Galtier a confirmé que des désaccords existaient, notamment avec Julien Fournier, le directeur général de l’OGCN.

« On n'est pas dans le monde des bisounours. On est arrivé en finale et patatras... C'est le lot de tous les clubs et de toutes les saisons. Il y a des désaccords partout. (…) Julien a sa façon de voir des choses. Pourquoi je ne serais pas entraîneur la saison prochaine ? Parce qu'on a échoué en finale ? On a tous échoué, moi y compris. Le plus grand regret qu'on doit avoir, c'est que nous avons manqué de mordant. On est engagé sur deux compétitions, on a vraiment raté ce dernier match, mais il y a le championnat. » À suivre.