Cristiano Ronaldo s’en prend violemment à l’organisateur du Ballon d’Or

Décidément, Cristiano Ronaldo en avait des choses à dire lors de ces Globe Soccer Awards. Ou plutôt des missiles à envoyer sur la France. En effet, après avoir détruit le niveau de la Ligue 1, la star d’Al-Nassr s’en est pris au choix de donner le Ballon d’Or 2024 à Rodri, au détriment de Vinicius Junior.

« J’aime me mesurer aux jeunes. C’est une motivation. J’aime être comparé à eux, à leur vitesse, à leur tir, même à leur forme. Ils ne sont pas en meilleure forme que moi… c’est une blague. Bellingham, Lamine, Vinicius… Ils sont fantastiques. Vini devait gagner le Ballon d’Or, c’était injuste à mon avis et je le dis ici devant tout le monde. Ils l’ont donné à Rodrigo, qui le méritait aussi, mais je pense que Vinicius aurait dû gagner. Il a gagné la Ligue des Champions et a marqué en finale. Quand quelqu’un le mérite, vous devez lui donner. Vous savez, ces galas font toujours la même chose, c’est pourquoi j’aime les Globe Soccer Awards, ils doivent continuer à faire ce gala qui est honnête ». Un discours que CR7 ne tenait bien évidemment pas quand il a remporté le fameux trophée à cinq reprises.