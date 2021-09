Ligue 2 : le Paris FC giflé à Niort, Nancy inquiète encore et toujours

Pas de Ligue 1 ce vendredi soir mais de la Ligue 2 avec un multiplex en ouverture de la 10ème journée pour se préparer à un nouveau week-end chargé de football. Dans le haut du tableau, Sochaux et Auxerre se sont neutralisés au stade Bonal (0-0), aucune des deux équipes ne parvenant à trouver la faille dans cette partie opposant deux défenses solides depuis le coup d'envoi de la saison. Le Paris FC a lui confirmé sa baisse de régime après une entame canon. Les hommes de René Girard n'ont pas confirmé leur succès contre Nîmes dans la semaine et ont lourdement chuté à Niort (1-4). Les Franciliens n'ont remporté qu'un seul de leur 5 derniers matchs, connaissant la défaite à 4 reprises, alors que le jeune Arnaud Tattevin a sauvé l'honneur des visiteurs sur un service de Gaëtan Laura.

Le Havre a de son côté profité de la défaite du PFC pour s'emparer de la 5ème place de l'antichambre du football français en allant chercher la victoire sur la pelouse de Nîmes (1-0), qui aligne une cinquième rencontre de rang sans le moindre succès. Lanterne rouge de cette Ligue 2 et toujours à la recherche de son premier succès, Nancy n'a pas arrangé son cas contre Amiens à Marcel Picot (1-1). Réduits à 9 au bout de 45 minutes, Tolu Arokodare et Kader Bamba ayant vu rouge en l'espace de trois minutes, les Picards sont tout de même parvenus à repartir de Nancy avec 1 point (1-1). Giovanni Haag a inscrit le but de l'égalisation avec beaucoup de réussite, d'une frappe contrée de loin, pour éviter aux Nancéiens une défaite qui aurait fait encore plus tâche dans cette saison pour le moment chaotique.

Chaotique, c'est d'ailleurs le terme adéquat pour qualifier la fin de match houleuse à Pau qui s'est incliné sur son terrain contre Dunkerque (1-2). Une bagarre générale a éclaté entre les acteurs de cette partie, alors que l'entraîneur de l'équipe nordiste a carrément dû être escorté dans les vestiaires, les locaux souhaitant visiblement notamment s'en prendre à lui. À noter que Grenoble a pris ses premiers points de la saison loin de ses bases à Rodez (1-1) et que Valenciennes a enchaîné une 2ème victoire en L2.

Les résultats du soir