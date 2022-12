CdM 2022, Brésil : Neymar ne doit pas être titulaire !

La suite après cette publicité

Sauf surprise, Neymar sera bien sur le terrain ce soir à l’occasion du huitième de finale de Coupe du Monde face à la Corée du Sud. Une présence qui fait beaucoup parler puisque les observateurs auriverdes ne réservent aucun traitement de faveur au joueur du Paris Saint-Germain. Preuve en est la pique que envoyée par l’ancien joueur des Corinthians et international brésilien, Walter Casagrande. Consultant sur UOL Esporte, ce dernier ne veut pas voir Neymar débuter le match.

«Le Brésil est le super favori. Je crois que le Brésil va passer, Neymar reste sur le banc. Il est évident que si l'équipe est à égalité ou perd, mettez Neymar pour voir si cela se résout. Mais ce serait une grosse erreur de le faire jouer. Neymar ne sera pas à 100% et c'est mieux pour lui d'affronter un adversaire plus usé, environ 15, 20 minutes, que de courir après des gars en forme dès le début. Il arrive avec 20 minutes à faire, normalement la défense va s'épuiser et il aura cette condition physique supérieure aux défenseurs», a-t-il déclaré.