Coupe du Monde 2022 : le coup de pression du Brésil à Neymar

« En ce qui concerne Neymar, il s'entraînera cet après-midi (dimanche, NDLR)) et, à l'entraînement, il sera présent. Je vais attendre la formation. Je n'aime pas anticiper pour ne pas transmettre des informations qui ne sont pas vraies. Je veux de la certitude. Il va s'entraîner et s'il va bien, il sera titulaire. Les dix autres, je ne les choisis pas encore ». Dimanche, Tite confirmait que le joueur du PSG était remis de son problème à la cheville. Il sera donc là d'entrée face à la Corée du Sud ce soir pour ce joli duel des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022.

Et au Brésil, on attend une grande Canarinha, mais surtout un grand Neymar. Pour beaucoup de Brésiliens, l'écurie dirigée par Tite est le grand favori du Mondial, mais ils savent qu'il faut un grand Ney pour y parvenir, notamment parce que le reste des joueurs offensifs de l'équipe a finalement une expérience des grands rendez-vous assez limitée. Le joueur du PSG est attendu de pied ferme ce lundi soir, surtout après les prestations individuelles remarquées d'autres joueurs.

Se mettre au niveau de Mbappé

Au pays, la pression est déjà sur le joueur, avec bon nombre d'articles publiés dans les journaux à son sujet. « Mbappé et Messi brillent et mettent la pression à Neymar. [...] Tous deux sont coéquipiers de Neymar au PSG. Et avant la Coupe du Monde, le Brésilien semblait être celui qui était le mieux en forme physique et technique. Je doute que le brio intense de ses partenaires offensifs ne le rende pas anxieux et, d’une certaine manière, sous pression... », peut-on lire dans UOL Esporte par exemple.

Il faut dire que les prestations de Mbappé ne passent pas inaperçues au Brésil, où dans un autre article d'UOL, on parle de lui comme du meilleur joueur du monde. Le joueur, qui n'a disputé que 80 minutes pendant cette édition du Mondial, sait qu'il devra livrer une sacrée prestation ce soir face à la Corée, alors que tout son pays est derrière lui...