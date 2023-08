PSG : c’est bouclé pour Neymar à Al-Hilal !

La suite après cette publicité

C’est une fin de carrière un peu amère que connaît Neymar, c’est indéniable. Celui qui était appelé à prendre la relève de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo a connu des dernières saisons un peu compliquées à Paris, se mettant notamment à dos certains supporters et peinant à enchaîner les rencontres, pas aidé par les pépins physiques. Comme révélé ce week-end, Al-Hilal a lancé une offensive éclair pour se l’offrir, alors que le FC Barcelone a finalement dit non.

Si un accord était en passe d’être trouvé dimanche après-midi comme dévoilé par nos soins, c’est désormais chose faite. Selon nos informations, l’écurie saoudienne a enfin trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain pour le transfert du joueur de 31 ans. Le montant sera légèrement inférieur aux 100 millions d’euros.

Un contrat en or

Toujours selon nos informations, le principal concerné va passer sa visite médicale avec son nouveau club à Paris dans les prochaines heures. Il est ensuite attendu à Riyad dans la semaine, où il rejoindra un vestiaire dans lequel on retrouve notamment Malcom, Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves et Kalidou Koulibaly. Il s’agit bien d’un contrat de deux ans, avec un salaire de 100 millions d’euros par saison.

De jolis émoluments pour l’international brésilien, et un bon coup financier pour le Paris Saint-Germain également, qui va récupérer une jolie somme et faire de grosses économies. Un gros coup pour le championnat saoudien, qui s’offre là celle qui est probablement sa meilleure recrue de l’été, tant sur le plan sportif que médiatique…