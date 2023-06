PSG : l’Atlético de Madrid pense à Marco Verratti

La suite après cette publicité

Cet été, une page du chapitre QSI du Paris Saint-Germain pourrait bien se tourner. Outre le départ probable de Kylian Mbappé au Real Madrid, une figure emblématique du règne qatari pourrait elle aussi plier bagage. Son nom ? Marco Verratti. Arrivé chez les Rouge et Bleu en 2012, le milieu de terrain italien n’a jamais autant fait parler de lui sur le marché depuis son départ avorté au FC Barcelone en 2017. Alors qu’il a récemment prolongé jusqu’en 2026 !

Mais à Paris, son rendement et ses blessures récurrentes posent la question d’une fin de cycle pour le joueur âgé de 30 ans. En Espagne, son nom est en tout cas souvent associé à celui du Real Madrid. Mais la Casa Blanca semble hermétique aux appels du pied de petit hibou. Toutefois, son agent, Rafaela Pimenta, laisse planer le doute. Face aux rumeurs, celle qui a repris en main les affaires de Mino Raiola ne ferme pas la porte à un départ.

Verratti encore cité à Madrid

« Ne créons pas de désordre, le mercato vient de commencer. Et je ne veux pas mettre le bazar si je parle. Il y a un chemin à parcourir. Il est encore tôt, nous avons besoin de 2 à 3 semaines supplémentaires pour voir comment cela se passe. Verratti porte le maillot de l’équipe nationale avec fierté. Et c’est déjà suffisant ». Et ces prochaines semaines seront agitées puisqu’AS a lâché une petite bombe cet après-midi.

Selon le quotidien madrilène, l’Atlético de Madrid aurait un œil sur le numéro 6 parisien. Les Colchoneros veulent enrôler un milieu et penseraient à Verratti donc, ainsi qu’à Franck Kessié. Les deux hommes n’ont pas le même profil et ne pèsent pas pareil financièrement parlant. Si le Barça est ouvert à un départ de Kessié, Verratti reste transférable, mais l’Atlético peut-il réellement payer son gros salaire ? Enfin, lui qui est souvent incapable d’enchainer les matches à haute fréquence, l’Italien sera-t-il séduit à l’idée de rejoindre l’un des entraîneurs les plus exigeants sur le plan physique ? Affaire à suivre.