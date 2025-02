Luka Modric veut prolonger avec le Real Madrid

Même à 39 ans, Luka Modric continue d’impressionner. Buteur pour la troisième fois de la saison ce mercredi soir face à Leganés, le Croate est toujours une pièce essentielle pour Carlo Ancelotti. C’est simple : le milieu de terrain est, à égalité avec Antonio Rüdiger, le deuxième joueur le plus utilisé cette saison, derrière Federico Valverde. Et malgré un temps de jeu globalement en baisse, avec seulement sept titularisations en Liga, AS affirme que celui qui est arrivé dans la Maison Blanche en 2012 souhaite encore un peu prolonger l’aventure.

Actuellement sous contrat avec les pensionnaires du Bernabéu jusqu’en juin prochain, Modric souhaite renouveler son bail d’une année supplémentaire. La source espagnole affirme que son objectif est de poursuivre avec les Merengue, et ainsi disputer la Coupe du Monde 2026 avec sa sélection. Il aura alors 40 ans.