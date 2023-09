La nouvelle blessure de Nuno Mendes met le PSG dans l’embarras

La suite après cette publicité

La nouvelle est tombée hier comme un coup de poignard. Deux petites phrases pour annoncer l’absence prolongée de Nuno Mendes. «Après de nouveaux examens médicaux et une nouvelle étude approfondie de la situation de Nuno Mendes, le département médical du Paris Saint-Germain a pris la décision d’effectuer une intervention chirurgicale ce vendredi en Finlande. La période d’indisponibilité du joueur est estimée à quatre mois.» Un terrible coup dur pour le PSG et le Portugais. Ce dernier reviendra en 2024.

Avec le recul, on comprend mieux pourquoi la direction parisienne a préféré conserver Lavyin Kurzawa dans son effectif. Ce dernier n’a plus joué en faveur du club depuis le 1er août 2021, 9 petites minutes lors du Trophées des Champions. L’an passé, le gaucher avait été prêté à Fulham où une grosse blessure (rupture du ligament latéral au genou) l’a empêché de disputer plus de 6 matchs. Avec seulement 7 apparitions sur les 24 derniers mois, l’ancien Monégasque est à court de compétition mais il est le seul spécialiste du poste à Paris.

Nuno Mendes forcé à jouer blessé ?

Entre le forfait de Nuno Mendes et les incertitudes autour du genou de Lucas Hernandez (lequel semble bien revenir tout de même), Kurzawa aura sa chance cette saison. En plus de cela, et alors que Presnel Kimpembe est sur le retour, et peut également dépanner à gauche, Achraf Hakimi participera à la Coupe d’Afrique des Nations à partir de janvier. Luis Enrique va devoir se creuser la tête pour trouver les solutions les plus adaptées à chacune des situations. Ce qui est inquiétant également, c’est que Nuno Mendes avait déjà subi une blessure au printemps au même endroit.

En juin, il avait ensuite été victime d’une rupture du tendon de l’ishio. L’Equipe explique dans son édition du jour que le Portugais avait senti une gêne la semaine passée, alors qu’il était en train d’effectuer une partie des séances avec le groupe. La décision est prise, il faut opérer mais la gêne est palpable. Personne ne souhaite apporter de précision dans cette affaire mais l’ancien du Sporting s’est déjà plaint auprès de ses proches qu’il avait été forcé de jouer la saison dernière, malgré des douleurs persistantes. Comme pour Nordi Mukiele en février face à l’OM. Il y a comme un malaise.