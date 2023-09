PSG : le retour de Presnel Kimpembe se précise

La suite après cette publicité

Avec 15 matches toutes compétitions confondues et moins de 1000 minutes passées sur le terrain l’an dernier, Presnel Kimpembe est un absent de longue date pour le Paris Saint-Germain. L’ancien pilier de la défense parisienne n’a donc pu que constater les arrivées de Lucas Hernandez et Milan Skriniar lors du mercato estival. Deux joueurs qui viennent renforcer le secteur défensif et donc, apporter plus qu’une simple concurrence au futur revenant.

Et justement. D’après les informations de L’Équipe, Presnel Kimpembe devrait faire son grand retour entre mi-novembre et début décembre, soit avant 2024. Une bonne nouvelle pour le PSG qui espère également retrouver Nuno Mendes à terme. Pour rappel, le Portugais s’est blessé à l’ischio là où le Français est touché au tendon d’Achille.