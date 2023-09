PSG : le grand retour de Nuno Mendes se fait toujours attendre !

La suite après cette publicité

À quand le retour de Nuno Mendes sous les couleurs du Paris Saint-Germain ? C’est la question posée par de nombreux observateurs, qui plus est à l’heure où les champions de France en titre s’apprêtent à croiser le fer avec l’Olympique de Marseille pour un Classique se voulant explosif. Une nouvelle fois absent lors de la victoire des siens face au Borussia Dortmund (2-0), mardi soir au Parc des Princes, pour la première journée de la Ligue des champions 2023-2024, le Portugais de 21 ans soigne, en effet, depuis plusieurs semaines une rupture du tendon conjoint de l’ischio-jambier droit. Sur la touche depuis le 30 avril dernier où il s’était blessé lors de la défaite (1-3) contre Lorient, le numéro 25 parisien voit, pour l’heure, Lucas Hernandez assurer, avec un succès certain, les tâches dans le couloir gauche des Rouge et Bleu.

Oui, mais voilà, avant de se plonger dans une saison dense et rythmée par un calendrier infernal, le come-back du natif de Lisbonne ne pourrait que soulager Luis Enrique et ses équipes. Reste donc désormais à savoir quand l’intéressé pourra réellement refouler les pelouses… Ce vendredi, L’Équipe apporte d’ailleurs de nouvelles informations au sujet de l’international portugais (19 sélections). Non convoqué pour la réception des Marsupiaux, celui qui souffrait d’une petite infection a ainsi repris une partie des entraînements collectifs avec le groupe. Pour autant, le quotidien précise que Mendes n’est pas encore apte à participer à l’intégralité des exercices.

Si cette étape permet de conserver un bon espoir de le revoir, à court terme, sur les terrains de Ligue 1, le PSG se veut malgré tout extrêmement prudent. Et pour cause. La saison passée, le joueur formé au Sporting avait disputé plusieurs rencontres en ressentant des douleurs. Un risque pris qui lui avait notamment valu 4 blessures musculaires au cours de l’exercice 2022-2023 (216 jours d’absences et 2420 minutes jouées sur 6210 possibles). Déterminé - plus qu’impatient - à l’idée de revoir Nuno Mendes à son plein potentiel, le PSG reste donc très précautionneux. Dans cette optique, le staff médical du club de la capitale ne souhaite rien précipiter, préférant multiplier les séances en salle de musculation et ainsi éviter la moindre rechute.

«Le PSG a super bien travaillé sur ce point-là avec Nuno. Il a pris du physique et on a hâte de voir ce qu’il peut donner sur le terrain après ce travail en salle», précisait, à ce titre, l’entourage du joueur. En attendant d’augmenter les charges de travail et d’envisager un retour à la compétition pour celui qui avait inscrit deux buts et délivré sept passes décisives en 32 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, c’est Lucas Hernandez qui devrait, une fois de plus, débuter, dimanche soir contre l’OM, à l’occasion du choc de la 6e journée de Ligue 1. Pour revoir Nuno Mendes sur les pelouses, les supporters parisiens devront donc faire (encore) preuve de patience…