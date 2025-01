La nouvelle sortie énigmatique de Paul Pogba

On ne sait pas où jouera Paul Pogba au mois de mars, mais on sait que l’avenir du Français tient tout le monde en haleine, et notamment les supporters marseillais, qui rêveraient de le voir signer dans leur club de cœur. Ces dernières semaines, plusieurs joueurs ou même ex-joueurs avaient poussé publiquement pour voir la Pioche signer à Marseille, que ce soit Patrice Evra ou plus récemment Adrien Rabiot.

De leur côté, Medhi Benatia et Pablo Longoria avaient davantage appelé à la prudence, estimant qu’il s’agissait d’avantage «de spéculations et de rêves, plus qu’une réalité. » Quoi qu’il en soit, le joueur, lui, a multiplié les sorties énigmatiques sur ses réseaux sociaux dernièrement. Et cette nuit, il a remis le couvert sur Instagram, sans que l’on sache vraiment s’il faisait référence à son futur : «Priez, travail et patience… L’avenir est déjà écrit. Dieu est au contrôle», a posté la Pioche.