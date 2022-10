PSG : le craquage de Marquinhos contre l'arbitrage après l'expulsion de Sergio Ramos

Les cartons rouges continuent de voler en Ligue 1. Alors que seize expulsions avaient déjà été ordonnées lors des trois premières journées, le corps arbitral n'en finit plus de distribuer des expulsions en ce début de Championnat. Et ce samedi soir, le Paris Saint-Germain en a fait les frais pour la première fois de la saison. Lors du déplacement à Reims, pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, Sergio Ramos a été expulsé par Pierre Gaillouste.

Après son carton jaune reçu pour une faute discutable sur Dion Lopy à la 40e minute, le défenseur central du PSG a contesté la décision de l'arbitre et a reçu un carton rouge. Le Paris Saint-Germain va donc terminer à dix contre onze, alors que Marco Verratti a également été averti pour avoir discuté de cette décision, avant de sortir à la mi-temps. Un fait de match qui a profondément agacé le capitaine Marquinhos (28 ans), à la pause.

«Je ne sais pas s’il y a quelque chose contre nous»

«C’est incroyable. Incroyable ! Ça commence à faire trop. Je ne sais pas s’il y a quelque chose contre nous. Mais il faut que l’arbitre garde le contrôle du match, on sait que c'est pas facile, mais quand même... dès qu’on s’approche, on prend carton, on ne peut pas parler. Je ne sais pas ce qu’il a entendu. Il a dit qu’on s’approchait de lui. Sergio s’est approché, et je ne sais pas, il n’a pas aimé le geste et il a donné le carton» a-t-il expliqué sur Canal +.

Après cette exclusion, Sergio Ramos manquera donc la réception de l'Olympique de Marseille, lors du Classique, dimanche prochain (20h45). Alors que Paris va disputer toute la deuxième période en infériorité numérique, la réaction de Christophe Galtier, au sortir de la rencontre, est attendue. Pierre Gaillouste, l’arbitre du match, a déjà distribué 6 cartons rouges et 21 cartons jaunes en 6 matchs disputés cette saison, dont 4 matches de Ligue 1 et le fameux Metz-Guingamp en Ligue 2 (3-6, 4 jaunes, 4 rouges).