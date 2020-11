Inter : Georginio Wijnaldum et Rodrigo de Paul envisagés pour janvier

Dans sa carrière de coach, Antonio Conte a toujours eu des exigences élevées en termes de mercato. Depuis son arrivée à l'Inter, il ne s'est pas calmé, loin de là. Principale demande chez les Nerazzurri : renforcer le milieu de terrain. Christian Eriksen était censé remplir ce rôle, mais ne s'est jamais imposé en Lombardie.

C'est pourquoi les Milanais semblent multiplier les pistes, avec N'Golo Kanté en priorité. Mais selon le Corriere dello Sport, deux nouveaux noms se seraient ajoutés à la liste pour janvier : Rodrigo De Paul et Georginio Wijnaldum. Le premier, joueur de l'Udinese, peut aspirer à jouer dans un meilleur club, mais coûte trop cher (30 à 35 millions). Le deuxième, en fin de contrat à la fin de l'année, serait une option plus viable, mais plus concurrentielle alors que le Néerlandais est courtisé par d'autres grands clubs européens.