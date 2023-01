Valentin Vada de retour à Bordeaux ?

A Bordeaux tout va plutôt bien ces dernières semaines. Solides dauphins du Havre en Ligue 2, les Girondins sont plutôt bien partis dans leur opération remontée en Ligue 1. Mais le chemin est encore long et semé d’embûches dans l’antichambre de l’élite. Et pour y parvenir, l’homme fort du mercato du club au scapulaire Admar Lopes doit se séparer de deux joueurs au salaire très coûteux et dont le rendement en Ligue 2 est très clairement insuffisant. L’attaquant hondurien Alberth Elis, qui avait mis 9 buts en Ligue 1 l’an passé est clairement sur le départ, mais les offres ne sont pas là, d’autant que le prix réclamé par Bordeaux est exorbitant (6 M€).

L’autre grosse déception de la saison s’appelle Fransergio. Le milieu brésilien de 31 ans, arrivé en provenance de Braga contre 4,5 M€, n’apporte rien à David Guion qui souhaite bénéficier de l’arrivée d’un milieu plus créatif et plus capable d’apporter un vrai plus dans l’entrejeu. Selon nos informations, des clubs brésiliens sont prêts à le récupérer, mais gratuitement. Chose impossible à envisager pour Admar Lopes. Reste que ce dernier espère tout de même pouvoir se débarrasser de Fransergio. En coulisse, le nom de Valentin Vada est revenu avec insistance. Un nom bien connu des supporters bordelais puisque le milieu argentin a évolué durant de nombreuses saisons à Bordeaux (il avait notamment marqué 6 buts et délivré 4 passes décisives en L1 lors de la saison 2016/17) avant de tenter sa chance en seconde division espagnole. En fin de contrat en juin 2023, Valentin Vada qui a marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives avec Saragosse n’est pas contre l’idée de revenir en Gironde. À suivre…

