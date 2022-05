Nantes-Saint-Étienne : les compositions officielles

A l'occasion de la 38e et dernier journée de la saison, l'AS Saint-Etienne se déplace à Nantes pour jouer sa place dans l'élite du football français (un match à suivre en direct commenté sur FM à 21h). Les Verts ne peuvent plus se sauver. Mais ils doivent faire mieux que le FC Metz, opposé au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, pour espérer affronter l'AJ Auxerre en barrages.

Pour ce match, Antoine Kombouaré est privé de Chirivella, Pereira de Sa, Charles Traoré et Simon. Il choisit d'aligner un 3-4-3. Joueur de Francfort, qualifié pour la C1, l'an prochain, Randal Kolo Muani dispute son dernier match avec les Canaris. Il est accompagné par Blas et Coulibaly aux avant-postes. En face, en quête d'un succès depuis 5 matches, Pascal Dupraz décide de se passer de Kolodziejczak, Sow, Boudebouz, Diousse, Moueffek, Neyou et Rivera. Il aligne également un 3-4-3. Aouchiche, Khazri et Bouanga sont là !

Les compositions d'équipes :

Nantes : Lafont - Moutoussamy, Castelletto, Pallois - Coco, Girotto, Cyprien, Merlin - Blas, Kolo Muani, Coulibaly

Saint-Étienne : Bernardoni - Sacko, Mangala, Nadé - Thioub, Camara, Youssouf, Trauco - Aouchiche, Khazri, Bouanga

