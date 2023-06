Ligue Europa Conférence : les stades des finales 2024 et 2025 dévoilés

Après l’Arena Kombëtare de Tirana en Albanie, et l’Eden Aréna de Prague en République tchèque, les nouveaux stades pour les finales de Ligue Europa Conférence 2024 et 2025 ont été dévoilés ce mercredi. Il s’agit du stade Agia Sofia d’Athènes en Grèce et du Stadion Wrocław en Pologne. L’annonce a été faite par l’UEFA dans un communiqué officiel. L’instance européenne a précisé qu’elle attendait de voir les premiers matches dans le tout nouveau stade de l’AEK Athènes pour définitivement valider ce choix.

La suite après cette publicité

« Le stade d’Athènes étant tout nouveau et n’ayant jamais été exploité par l’AEK Athènes dans un contexte international, l’UEFA apportera son expertise. Une période d’observation jusqu’en novembre 2023 des matches disputés par l’AEK Athènes dans les compétitions de clubs de l’UEFA pour lesquelles il se qualifiera, et par l’équipe nationale grecque dans les qualifications pour l’UEFA EURO 2024, a été ajoutée comme condition à la confirmation de la nomination, qui interviendrait en décembre. »

À lire

La Juventus prête à renoncer à la Ligue Europa Conférence