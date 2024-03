Valence : Mouctar Diakhaby va se faire opérer en France

Malgré un match nul 2-2 face au leader madrilène, le FC Valence a perdu Mouctar Diakhaby sur blessure. En effet, le défenseur s’est gravement blessé à la suite d’un contact avec Aurélien Tchouameni. Rapidement, le club ché avait donné de ses nouvelles : «Mouctar Diakhaby a été victime d’une luxation du genou droit lors du match disputé hier à Mestalla contre le Real Madrid CF. Après des soins médicaux initiaux, le défenseur central valencien est resté à l’hôpital pour un contrôle clinique et attend d’autres examens.»

Ce mardi, l’ancien défenseur de l’OL en béquilles a rendu visite à ses coéquipiers. Tout sourire, il a essayé de les rassurer, eux qui étaient contents de le revoir. «Diakhaby a ensuite fait quelques déclarations dans la presse. Je me fais opérer jeudi en France. J’ai beaucoup de confiance dans les médecins de Valence, mais ma maison et ma famille sont en France. Je suis très soutenu. Mes coéquipiers me soutiennent beaucoup.» Marca précise qu’il sera opéré à l’Hôpital Privé Jean Mermoz de Lyon par le chirurgien orthopédiste Bertrand Sonnery-Cottet. Le tout, sous la direction du Dr Pedro López, chef des services médicaux du FC Valence.