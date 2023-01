OL : Laurent Blanc justifie sa gestion des jeunes

Cette saison, l’OL est dans la continuité de la saison dernière. Le club rhodanien peine réellement en championnat et l’arrivée de Laurent Blanc n’a quasiment rien changé. Lyon pointe à la 8e place du classement et se retrouve plus proche de la relégation que du podium. Face au niveau affiché par certains cadres, beaucoup réclament de laisser du temps de jeu à la jeunesse. Mais pour Laurent Blanc, il ne faut pas brûler les étapes comme il l’a expliqué en conférence de presse.

«Je ne pense pas que la solution soit de mettre 11 joueurs de 18 ans. Mettre des jeunes joueurs à fort potentiel, ok, mais s’ils ne sont pas encadrés, je suis désolé, mais vous savez que ça ne marche pas. Ça peut marcher sur un ou deux matches, mais sur une demi-saison, non. C’est ce que je pense en tout cas. Les équipes devant nous, il n’y a pas une qui met autant de jeunes que nous. Pas une. C’est un constat. Nous, on n’a pas le choix, on le fait, on a des satisfactions, mais on a aussi des erreurs qui nous coûtent énormément cher. Pour avoir de la sérénité, il faut gagner des matches. Je vous le garantis. »

