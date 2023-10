Le message touchant du président de la CBF pour Neymar

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, mais aussi touché au ménisque, Neymar (31 ans) va rester éloigné des terrains pendant de longs mois. Il peut toutefois compter sur le soutien indéfectible de la fédération brésilienne (CBF) et de son président Ednaldo Rodrigues.

La suite après cette publicité

« Le football brésilien et mondial a besoin que Neymar se rétablisse, car le football est plus heureux lorsqu’il est sur le terrain. Neymar peut compter sur mon amitié et sur le soutien de toute l’organisation », a-t-il déclaré sur le site officiel de la fédération brésilienne.