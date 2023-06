FC Barcelone : Lionel Messi, encore un échec pour Joan Laporta

La suite après cette publicité

C’était le grand objectif du mercato du FC Barcelone, et Joan Laporta, le président du champion d’Espagne, ne s’en est jamais caché. Mais, une fois encore, le patron du club catalan a échoué, après avoir déjà vu comment La Pulga lui filait entre les mains il y a deux étés. Deux affronts pour le sulfureux avocat, friand des sorties médiatiques remarquées, pendant lesquelles il n’hésite pas à se montrer très confiant concernant certains dossiers. Certains indiquent qu’en réalité, Joan Laporta n’avait pas spécialement envie de faire revenir Messi dans le fond, et que c’était surtout un désir de l’Argentin et de Xavi Hernandez, l’entraîneur barcelonais. De l’autre côté, certains affirment qu’il poussait pour le retour de l’Argentin principalement pour une question d’égo et d’image, après le terrible été 2021.

En attendant d’avoir le fin mot de l’histoire, qu’on n’aura probablement pas avant un bon moment, une chose est évidente : l’image de Laporta, et du FC Barcelone de façon générale, en ont encore pris un coup. Une communication agressive, à la limite de l’arrogance parfois, et un nouvel échec. Il suffit de voir toutes les moqueries dont a été la cible le FC Barcelone ces dernières heures, n’ayant pas réussi à rapatrier le meilleur joueur de son histoire, malgré le feu vert de la Liga pour recruter. Alors que le départ de Messi du PSG était prévu depuis des mois déjà, le Barça a été incapable de formuler une proposition, puisque l’Argentin a confié ne pas avoir d’offre officielle sur la table dans son interview accordée à Sport et Mundo Deportivo. Le communiqué publié par le Barça dans la soirée est aussi mal passé, car jugé maladroit, avec ce petit tacle pour Lionel Messi.

Laporta joue gros cet été

En Espagne, beaucoup comparent Laporta et Florentino Pérez ces dernières heures, et forcément, le Catalan sort perdant de cette comparaison entre présidents. Si Florentino Pérez vient par exemple de boucler l’arrivée de Jude Bellingham et reste généralement très discret et élégant dans ses interventions, Laporta commence le mercato par un gros échec - plus médiatique que sportif certes - et surtout, la sensation de ne pas avoir de réel plan pour la suite. On peut ainsi se demander comment, après avoir vendu tant d’actifs du club depuis sa prise de pouvoir, le club a toujours une marge de manoeuvre ridicule sur le mercato et ne peut toujours pas enregistrer les nouveaux contrats de certains joueurs comme Gavi ou Ronald Araujo.

Et pourtant, sa crédibilité est en jeu cet été, où il va encore devoir sortir la calculette pour offrir des renforts à Xavi. S’il n’y a pas encore de pistes vraiment concrètes, outre la signature d’Íñigo Martínez qui serait déjà actée, Laporta commence aussi à essuyer quelques critiques à cause de ses liens avec Jorge Mendes. Il serait ainsi en train de faire le forcing pour Ruben Neves, client du superagent portugais ; une piste qui n’enthousiasme pas vraiment Xavi ni les supporters barcelonais. Clairement, Joan Laporta n’a pas intérêt à se louper lors de ce mercato. Il convient tout de même de souligner que le bilan du président à la tête du club est loin d’être à jeter malgré des échecs européens qui font tache. Mais on le sait, à Barcelone comme à Madrid, l’exigence fait que le moindre faux pas est aussitôt remarqué…