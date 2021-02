Dijon - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Enfin, Mauricio Pochettino a eu une semaine complète pour travailler avec ses troupes. On espère que l'Argentin en a bien profité, parce que ce rythme d'un match tous les 3/4 jours va reprendre rapidement. Mais avant ce déplacement à Bordeaux mercredi, les Parisiens vont visiter la Bourgogne, avec un match face à Dijon au programme (à suivre en direct sur Foot Mercato dès 17h). L'occasion de se refaire après la défaite 2-0 contre Monaco du week-end dernier.

Les Parisiens sont à quatre points des Lillois, les premiers, et à un point du deuxième, l'OL. Tout autre résultat qu'une victoire cet après-midi serait donc un nouveau coup dur dans la course au titre. Mais sur le papier, le PSG est face à un match tranquille, dans la mesure où Dijon est lanterne rouge du championnat, à huit points de la place de barragiste. L'équipe de David Linares est sur une série de six défaites en Ligue 1, et n'a toujours pas remporté le moindre match en 2021.

Encore beaucoup d'absents côté PSG

Pour ce match sur la pelouse du Stade Gaston Gérard, l'entraîneur dijonnais doit composer sans Kamara ou Ndong, et va sortir un 3-5-2 avec Racioppi dans les cages. Il sera protégé par une ligne de 5 composée de Ngonda, Panzo, Ecuele Manga, Coulibaly et Boey. Dans l'entrejeu, on retrouvera Celina, Lautoa et le titi parisien Dina Ebimbe. Devant, Konaté et Baldé tenteront de mettre à mal la défense parisienne.

De son côté, l'entraîneur argentin doit encore composer avec bon nombre d'absents, entre suspensions et blessures. Verratti, Florenzi, Paredes, Neymar, Icardi, Bernat ou Di Maria sont ainsi indisponibles. Navas sera là dans les cages, protégé par le duo Marquinhos-Diallo. Kurzawa et Kehrer occuperont les flancs de la défense. Dans l'entrejeu, on aura droit à un double pivot Gueye-Danilo. La ligne de trois derrière Kean, référence offensive aujourd'hui, sera formée par Rafinha, Draxler et Mbappé.