La FIFA va sonder les sélectionneurs pour un Mondial biennal

Directeur du développement du football mondial à la FIFA, Arsène Wenger est au cœur des débats ces dernières semaines. Et pour cause, l'ancien entraîneur d'Arsenal a récemment proposé une grande réforme du calendrier international avec l'idée de mettre en place une compétition de sélections chaque année, en alternant Coupe du Monde et compétitions continentales, tout en regroupant les qualifications sur le seul mois d'octobre, ou en octobre et en mars. À ce titre, la FIFA publiera ainsi un rapport complet en novembre prochain.

Pour l'heure, l'instance a décidé, selon les informations de RMC Sport, d'organiser mardi et jeudi des visioconférences dans l'optique de recueillir l'avis des sélectionneurs des équipes nationales masculines sur cette réforme du calendrier international et plus particulièrement sur l'hypothèse d'une Coupe du monde biennale. L'ouverture d'un dialogue récemment encouragé par Wenger lui-même : «le point de vue des sélectionneurs des équipes nationales masculines est très important. Nous n'avons pas souvent l'occasion de nous réunir pour échanger. Il faut donc saisir la chance de dialoguer lorsqu'elle se présente. C'est la meilleure façon pour nous de protéger la place qu'occupe le football dans le monde et de rendre notre sport vraiment mondial.» Reste à savoir comment sera donc perçu ce projet de réforme qui ne manque pas de détracteurs. En France, si Noël Le Graët ne voit «aucune opposition» de principe à ce sujet, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a, en revanche, évoqué «le sentiment de la (ndlr : Coupe du Monde) banaliser».