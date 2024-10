L’affaire d’escroquerie qui a secoué le football français

Plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 arnaqués en 2017 ont permis la chute d’un énorme réseau d’escrocs au diamant et à la cryptomonnaie. L’Équipe a révélé, ce dimanche, que plusieurs clubs français avaient été victimes d’escroquerie à la cryptomonnaie et aux coordonnées bancaires pour un montant total de 63 586 euros. Au moment des faits en 2017, trois clubs français, Sochaux, Angers et Toulouse sont approchés de la même manière par des faux agents, ou faux représentants de joueurs qui réclament un changement de coordonnées bancaires pour la réception du salaire, ce que les trois entités vont faire sans poser des questions, entraînant la perte de plusieurs dizaines de milliers d’euros.

La suite après cette publicité

À Angers par exemple, le 27 septembre, Patrick Montiel, un faux agent inventé de toute pièce, se fait passer pour l’agent de Thomas Touré auprès du club angevin. Avec succès, car la semaine suivante, le SCO lui vire plus de 35 000 euros. Des pertes qui restent minimes pour des clubs de cette envergure, mais qui auront permis par leur signalement de démanteler d’un énorme réseau d’escrocs sur le point d’être jugé au tribunal de Nancy.