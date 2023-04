Gladbach confirme les départs de Thuram et Bensebaini

La nouvelle ne surprendra personne. L’un ne sait toujours pas où il va atterrir, tandis que l’autre a déjà dit oui au Borussia Dortmund. Joueurs du Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram et Ramy Bensebaini vont bel et bien quitter le club allemand. Sur le site officiel de Gladbach, la nouvelle a été officialisée par le directeur sportif Roland Virkus.

La suite après cette publicité

« Nous avons eu un échange ouvert avec les deux joueurs et nous connaissions la situation actuelle. Il est dommage qu’ils ne prolongent pas leur contrat qui arrive à échéance, car tous deux nous ont beaucoup apporté sur le plan sportif au cours des quatre dernières années. Et nous comprenons aussi que nos fans soient déçus qu’ils ne restent pas. Mais cela a toujours fait partie de notre stratégie ces dernières années de recruter de tels joueurs talentueux, de les faire progresser - et de les laisser partir à un moment donné, car nous ne pouvons pas les garder indéfiniment. Dans l’idéal, ces transferts devraient nous permettre d’obtenir une indemnité de transfert intéressante. Ce n’est évidemment pas une bonne chose que ce ne soit pas le cas. Mais les deux garçons sont des joueurs qui peuvent faire la différence. Tous deux nous ont aidés sur le plan sportif ces dernières années et continuent de le faire actuellement. C’est pourquoi, malgré leur déception justifiée, ils méritent de partir avec style », a-t-il confié

À lire

Bayern Munich : Thomas Tuchel tient déjà sa première recrue