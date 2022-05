Chelsea : les 14 joueurs qui peuvent partir cet été

La suite après cette publicité

Une nouvelle ère. Après la validation du projet de rachat de Chelsea mené par le consortium Todd Boehly/Clearlake, Chelsea va pouvoir se lancer dans une large refonte de son effectif. Et avec une enveloppe de 235 millions d'euros allouée au mercato par la nouvelle direction, les pensionnaires de Stamford Bridge vont pouvoir se régaler et faire quelques emplettes. La priorité sera de se renforcer en défense. Un secteur de jeu où Thomas Tuchel attendrait quatre renforts, notamment le Français de Séville, Jules Koundé. Il faudra aussi apporter des retouches à d'autres postes, notamment en cas de départs.

Kanté, un dossier qui inquiète Chelsea

Sur le groupe de 26 joueurs de cette saison, 14 pourraient filer durant cette intersaison selon le Daily Mail. Même si tous ne partiront pas, certains, eux, sont déjà assurés de ne plus être là l'an prochain. Prêté par l'Atlético de Madrid, Saul Niguez va y retourner. Chelsea ne tentera pas de le garder définitivement. En fin de contrat, Antonio Rüdiger et Andreas Christensen, vont s'en aller. Le premier devrait rebondir au Real Madrid pendant que le deuxième devrait débarquer à Barcelone. Une ville où Marcos Alonso et César Azpilicueta, libres en 2023, pourraient aussi atterrir.

Xavi et les Catalans veulent les recruter cet été. Libre dans un an également, N'Golo Kanté inquiète les fans comme la direction londonienne, qui veut absolument le garder. Mais Manchester United pousse en coulisses pour le récupérer. Malgré tout, la tendance est à une prolongation d'après le média anglais. Sous contrat jusqu'en 2023 aussi, Jorginho donne des maux de tête à Chelsea. D'autant que la Juventus veut le recruter. Les Bianconeri ont d'ailleurs discuté avec le milieu italien, qui ne serait pas contre rentrer au pays. Comme lui, Kenedy arrive à un an de la fin de son contrat. Leeds est intéressé. Une aubaine pour les Blues qui n'en veulent plus.

De nombreux départs à prévoir

De son côté, Kepa Arrizabalaga est lassé de son statut de doublure et veut retrouver une place de numéro un. La porte devrait s'ouvrir pour lui. Cela tombe bien puisque plusieurs clubs espagnols et britanniques sont intéressés par ses services, dont Newcastle. Les Magpies veulent aussi récupérer Ross Barkley, déjà approché cet hiver. Les Anglais auront fort à faire aussi avec Christian Pulisic. L'Américain se questionne sur son avenir et va rencontrer prochainement ses dirigeants. L'idée est de continuer ensemble, bien que la tentation de partir existe. Hakim Ziyech et Timo Werner, eux, sont dans l'incertitude.

Rien n'est encore acté les concernant. Ils pourraient donc rester et enfin répondre aux attentes. La porte pourrait aussi s'ouvrir puisque Chelsea écoutera si des offres arrivent. Concernant Werner, le Borussia Dortmund est toujours là. Mais le joueur veut attendre et surtout voir ce que le club compte faire avec Romelu Lukaku. Décevant depuis son retour, le Belge interroge. Des échanges vont avoir lieu prochainement avec son entourage. Mais avec une cote au plus bas, les Blues imaginent qu'il sera difficile de le vendre au prix où ils l'ont achetés et songent à le garder pour qu'il change la donne. Mais si une proposition est faite, notamment de l'Inter, les Blues l'étudieront. Lancé dans la refonte de son effectif, Chelsea, qui devra aussi gérer les joueurs en prêt, a du pain sur la planche cet été.