Élections LFP : Gervais Martel est outré

Malgré le soutien du syndicat des clubs professionnels, Foot Unis, l’ancien président de Lens, Gervais Martel, n’a pas obtenu les parrainages requis de l’Union des Acteurs du Football (UAF) ce vendredi pour se présenter aux élections de la LFP, qui auront lieu le 10 septembre. Une situation qui a rendu furieux l’intéressé, comme il l’a exprimé dans un entretien à L’Equipe.

La suite après cette publicité

«Je suis un peu dégoûté. C’est un truc de fou. C’est comme si lors de l’élection du président de la République, il y avait quinze candidats et que pour le premier tour, on décide que deux seulement pouvaient se présenter. Là, on est chez les fous, a extériorisé l’ancien président de Lens. Qu’est-ce que cela veut dire ? Où est la démocratie ? En quoi cela les gênait-il de donner 4 ou 5 parrainages, à Guerrini, Cyril Linette et moi en plus de Vincent Labrune et Karl Olive ? D’autant que je l’ai eu de Foot Unis, la veille (…) Je n’ai pas l’intention de me le laisser faire. Je vais réfléchir et voir ce qu’il est possible de mener comme recours. On va voir par exemple ce qui se passe aujourd’hui et dans les jours à venir.»