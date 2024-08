Élections LFP : Vincent Labrune provoque un scandale

Coup de théâtre dans la course à l’élection présidentielle de la LFP. Depuis hier, le très contesté Vincent Labrune a vu l’un de ses opposants, Cyril Linette, revenir en force dans les débats. Auditionné par Foot Unis, ce dernier a fait forte impression et n’a obtenu que cinq voix de moins que Labrune. Mais cet après-midi, on apprend que Linette n’a pas eu les parrainages nécessaires pour briguer le poste de Labrune. Une nouvelle qui a provoqué la colère de l’éconduit.

Une élection jouée d’avance ?

«Par leur décision, les “familles” privent le football français, en pleine crise, du nécessaire débat sur son avenir. Elles ouvrent la voie à une élection à la LFP sans opposition, en contradiction avec le vote des présidents de clubs hier. Nous ne laisserons pas faire cette entreprise de sabordage entre amis qui met les intérêts d’un petit nombre au-dessus de l’intérêt général du football français», a-t-il posté sur son compte X. La réaction de Linette n’est pas une surprise puisque la décision de l’UAF illustre les reproches faits au nouveau règlement instauré par Labrune pour l’élection du président de la LFP. Un règlement qui aurait été taillé sur mesure pour permettre à Labrune de régner sans partage.

Pour rappel, un candidat à la présidence ne peut être éligible que s’il obtient deux parrainages. Le premier doit provenir du syndicat des clubs, Foot Unis, qui réunit principalement les présidents de Ligue 1 et de Ligue 2. Un parrainage que Linette avait obtenu hier, tout comme Gervais Martel et Vincent Labrune. Sauf que l’ancien dirigeant de Canal+ et de L’Équipe avait fait fort en récoltant 57 voix, contre 62 pour Labrune. Mais il y a un hic puisqu’un journaliste de RMC Sport spécialisé dans la couverture de l’actualité des instances, a annoncé que les règles de Foot Unis avaient changé une heure avant les auditions. Un procédé qui fait forcément jaser.

La classe politique pourrait s’en mêler

Ensuite, chaque candidat doit également obtenir le parrainage de l’Union des acteurs du football (UAF) qui regroupe l’ensemble de ce qui est appelé « la famille du foot », à savoir les joueurs, les entraîneurs, les arbitres, les médecins et le personnel administratif. Et c’est là où la surprise a été totale. L’Équipe a dévoilé que l’UAF avait accordé ses trois parrainages à Karl Olive (représentant de la FFF), Vincent Labrune et à Alain Guerrini (patron de Panini) dont le principal atout est d’être un proche et un partenaire financier du boss de l’UNFP, Philippe Piat. Linette n’ayant pas été choisi, il ne peut donc pas se présenter à l’élection et ne pourra pas siéger au futur conseil d’administration de la LFP. Tout comme Gervais Martel.

Conséquence : Labrune ayant été le seul à obtenir les parrainages de Foot Unis et de l’UAF, l’ancien président de l’OM n’a plus aucun adversaire dans la course à l’élection et est donc assuré d’être réélu. À moins que… RMC Sport vient de lâcher une petite bombe en révélant que la classe politique pourrait se mêler de cette affaire. «Ce petit arrangement entre amis est inacceptable», a déclaré un cadre du ministère des Sports au média. Et ce n’est pas tout. Selon la radio, plusieurs acteurs du football réclament l’intervention directe de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.