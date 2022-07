PSG - Gamba Osaka : les compositions sont là

La tournée japonaise du Paris Saint-Germain se conclut ce lundi avec un duel contre le Gamba Osaka. Les Franciliens poursuivent dans le 3-4-1-2 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages derrière Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Les rôles de pistons sont assurés par Achraf Hakimi et Nuno Mendes tandis que Marco Verratti et Vitinha se retrouvent dans le double pivot. Le duo offensif est constitué de Neymar et Pablo Sarabia tandis que Lionel Messi évolue en soutien.

De son côté, la formation nipponne devrait s'articuler dans un 3-4-2-1 avec Masaaki Higashiguchi comme dernier rempart. Devant lui, Shota Fukuoka, Genta Miura et Kwon Kyung-Won composeraient la charnière. Kosuke Onose et Keisuke Kurokawa devrait officier comme pistons tandis qu'on retrouverait Mitsuki Saito et Dawhan dans l'entrejeu. Seul en pointe, Musashi Suzuki devrait être soutenu par Jiro Nakamura et Hideki Ishige.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Paris Saint-Germain : Donnarumma – Ramos, Marquinhos, Kimpembe – Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes – Messi – Neymar, Sarabia

Gamba Osaka (probable) : Higashiguchi - Fukuoka, Miura, Kyung-Won - Onose, Saito, Dawhan, Kurokawa - Nakamura, Ishige - Suzuki