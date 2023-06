EdF (F) : Hervé Renard justifie l’absence de Kheira Hamraoui

La suite après cette publicité

Non-sélectionnée pour la Coupe du monde qui se disputera cet été, Kheira Hamraoui n’avait pas caché sa frustration. Présent dans Rothen s’enflamme, Hervé Renard est revenu sur son choix. Une décision qu’il assume pleinement. «Tout ce qu’elle a dit à la radio ou dans la presse, elle me l’a dit au téléphone. Je respecte les personnes qui sont capables d’assumer leurs propos. Je lui ai dit ce que j’avais à lui dire, elle m’a dit ce qu’elle avait à me dire. Je suis quelqu’un de loyal et de droit. Je respecte ses critiques. Mais je ne suis pas critique envers elle», a tout d’abord assuré le sélectionneur.

Et d’ajouter : «elle me l’a dit ouvertement et franchement, c’est une forme de respect. C’est bien qu’on se dise les choses. C’est facile de dire des choses qui font plaisir, qui sont gentilles, mais c’est bien aussi parfois de se dire des choses qui font un peu moins plaisir. Je lui souhaite bonne chance et je l’ai aussi félicité pour sa force de caractère. Mais j’ai des décisions à prendre et j’ai pris cette décision en mon âme et conscience. Personne ne m’a influencé et j’assume à 100%». Pour rappel, les Bleues, placées dans le groupe F, affronteront au premier tour de la Coupe du monde la Jamaïque (le 23 juillet), le Brésil (29 juillet) et le Panama (2 août).

À lire

PSG, EdF (F) : le nouveau coup de gueule de Kheira Hamraoui