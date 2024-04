Le Stade Brestois sur Sekou Fofana

Le Stade Brestois va devoir se préparer à un avenir européen. Solide deuxième de Ligue 1, le club breton a de grandes chances de disputer la Ligue des Champions ou la Ligue Europa la saison prochaine. Il faudra donc consolider l’effectif tout en espérant conserver ses forces vives. Pour le poste de latéral gauche, un nom revient avec insistance ces dernières semaines.

Il s’agit de Sekou Fofana, latéral ivoirien âgé de 21 ans. Il appartient au club suisse de Lausanne, qui l’a prêté cette saison à Avranches, en National. Il y a semé de belles promesses, et a été appelé en sélection U23 de la Côte d’Ivoire. Tout cela attire l’oeil de nombreux recruteurs. Brest fait ainsi partie des clubs intéressés et pourrait proposer un challenge sacrément intéressant à Fofana. Mayence, le LOSC, et Bordeaux apprécient également son profil.