Liga : le Barça se saborde face au Celta après avoir mené de deux buts

Affirmer que ce Barça dépend d’un joueur de 17 ans serait un poil exagéré, mais la rencontre de ce soir nous a au moins permis de mesurer avec un peu plus de précision son influence et son impact dans cette équipe, tout simplement irremplaçables (le Barça a perdu 8 points cette saison, à chaque fois quand Yamal ne jouait pas). Déjà forfait lors de la défaite des Catalans face à la Real Sociedad (0-1) il y a treize jours en raison d’une blessure à la cheville, Lamine Yamal, son insouciance et ses fulgurances, ont encore manqué à cette équipe barcelonaise, cette fois face au Celta de Vigo. Heureusement, Raphinha ne semble toujours pas décidé à redescendre de son petit nuage, et comme souvent depuis août, le Brésilien a porté son équipe, jusqu’à ce qu’elle gâche tout en cinq minutes chrono (2-2). Dès la 15e minute de jeu pourtant, l’ex-Rennais mettait son équipe sur orbite. Il ridiculisait Mingueza, coupable d’une grossière erreur d’interprétation sur une passe de Koundé, et ajustait Guaita du pied gauche (0-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Barcelone 34 14 +28 11 1 2 42 14 11 Celta Vigo 18 14 -2 5 3 6 22 24

Le capitaine catalan venait confirmer une impression générale depuis le début de saison en Espagne : celle d’un joueur à son zénith, à qui tout réussit, et aujourd’hui parmi les meilleurs du monde à son poste. On dit bien "à son poste", parce que le Brésilien ne peut pas non plus tout faire, comme défendre à la place de Gerard Martin. Titularisé au poste de latéral gauche ce soir, le joueur formé à la Masia a longtemps erré comme une âme en peine dans cette rencontre. Il aurait pu (dû) coûter un penalty à son équipe pour une intervention de déménageur à la 27e minute, puis être expulsé pour un second carton jaune pour ce tacle à l’emporte-pièce sur Aspas, fou de rage contre l’arbitrage (43e). Avec les multiples arrêts de Pena, comme sur cette surpuissante reprise de volée de Moriba (19e), l’Espagnol avait bien d’autres raisons de manifester sa frustration…

Le Barça a tout gâché

Côté catalan, Lewandowski pouvait aussi ruminer son œuvre de la 41e minute, à savoir un ballon piqué dont lui seul détient le secret pour tromper Guaita, mais son but était donc refusé pour un hors-jeu. C’était d’ailleurs la plus grosse situation catalane de ce premier acte, même si elle précédait une autre tentative, cette fois d’Olmo - très discret -, mais captée par Guaita. À la pause, voir le Celta accrocher la meilleure équipe d’Europe n’aurait pas eu les allures de hold-up qu’on pouvait pu lui prêter en avant-match. Flick en était conscient et pour éviter la nouvelle sortie de route, il rendait service au pauvre Martin, à côté de la plaque, en le remplaçant par Fort. En face, Mingueza avait visiblement toujours la tête à Tenerife, où il avait affronté la Suisse en sélection cinq jours plus tôt, puisque l’international espagnol offrait un nouveau but à son ancien employeur.

Il perdait un ballon dangereux au bénéfice de Raphinha, qui trouvait dans le bon tempo un Lewandowski clinique (61e, 0-2). Un 15e but en 14 rencontres pour asseoir un peu plus sa domination au classement des buteurs de Liga, que le Polonais domine devant un certain Raphinha, auteur de 6 réalisations. Le Brésilien était d’ailleurs proche de son 7e sur un service d’Olmo, mais sa tentative heurtait consécutivement le poteau, puis Guaita (78e), ce qui allait coïncider avec l’écroulement des Catalans et l’expulsion dévastatrice de Casado à la 82e minute. Si Pena était impeccable devant Álvarez (68e), puis Borja Iglesias (79e), il s’inclinait en effet devant Gonzalez (84e), après une vilaine erreur technique de Jules Koundé, trop indécis devant sa surface (84e, 1-2). Deux minutes plus tard, le Barça se sabotait de nouveau. C’était cette fois au tour d’Alvarez (86e, 2-2) de faire la misère à Fort sur le côté, et d’ajuster Pena pour gâcher la fête du Barça. Au classement, les hommes de Flick restent leader avec cinq points d’avance sur l’Atlético, et 7 sur le Real, qui a deux matches en moins. Le Celta est 11e.